Heute im gabb: Um 14:57 liegt der ATX TR mit -0.33 Prozent im Minus bei 6801 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +6.42% auf 6.13 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 37.925 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.42% auf 3.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14916 (+0.45%, Ultimo 2022: 13923, 7.13% ytd). - News zu AMAG, Research zu Erste Group, ams Osram- Nachlese: Danke an Gerald Loacker, Gunter Deuber und erstebank.ai- Unser Robot sagt: CA Immo, Palfinger, Immofinanz und weitere Aktien auffällig; Keegan Viscius führt im CEO-Ranking- Börsianer sollten nicht beide Augen schliessen, zumindest eines offen lassen- Börsegeschichte 1.11.: Heute wird zum 4. Mal an einem 1.11. in Wien gehandelt- Börse Social Depot Trading ...

