Mitternacht ist vorüber. Wir haben ein seltenes Privileg. Wir leben in besonderen Zeiten. Nun, wer tut dies nicht, möge man meinen. An den aktuellen Kapitalmärkten ist es aber durchaus angebracht diesen Terminus "besonders" zu strapazieren. Wir, "unterstützt" durch die Medien, haben es geschafft, an Börsen und Wirtschaftsräumen aus so ziemlich aus jeder Fliege den größtmöglichen Elefanten zu machen und mit pauschalen Behandlungsmethoden uns selbst in den Opferstatus hinein zu kurieren. Mutige Ansage möge man meinen, aber die Erklärung ist schon da: Die Interpolation der Angst. Seit SARS-CoV-2 und etlichen Lockdowns, verbunden mit neuen Definitionen von Arbeit, haben wir eine Erhöhung unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...