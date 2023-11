DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie steigt im Oktober

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Oktober gestiegen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 50,0 von 49,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 50,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 50,0 ermittelt worden. "Die Bedingungen für die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in den USA stabilisierten sich im Oktober und beendeten damit eine fünfmonatige Abwärtsspirale", erklärte S&P Global.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Zur Indexsteigerung trug ein erneuter Anstieg der Neuverkäufe bei den Güterproduzenten im Oktober bei. Die Auftragseingänge nahmen zum ersten Mal seit sechs Monaten zu, und zwar so schnell wie seit September 2022 nicht mehr.

