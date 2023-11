Der Mercedes-Benz eActros 300 ist in Deutschland erstmals als Sattelzugmaschine ausgeliefert worden. In Empfang genommen wurde die neue Fahrzeugvariante des mittelschweren Elektro-Lkw von Logistik Schmitt, einem im badischen Bietigheim ansässigen Familienunternehmen. Die eActros 300 Sattelzugmaschine basiert auf derselben Technologie wie der eActros 300/400 als Pritschenfahrgestell-Variante, der bereits seit 2021 in Serie ist. Der Antrieb kommt also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...