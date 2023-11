Im ganzen Land sollen in den kommenden zwei Jahren mehr als 700 Schnell- und Ultraschnellladesäulen errichtet werden. Die Gewinner des staatlichen Vergabeverfahrens wurden nun bekanntgegeben. Rund 27,5 Millionen israelische Schekel (circa 6,5 Millionen Euro) will das Ministerium für Energie und Infrastruktur in den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Israel investieren. Insgesamt 52 Unternehmen sollen in den kommenden 24 Monaten insgesamt 707 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...