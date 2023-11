Europas Börsen haben sich am Mittwoch vor der US-Notenbanksitzung erwartungsgemäß wenig bewegt. Der Dax hat am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA seine Gewinne gegen Mittag fast komplett abgegeben. Das neuste Update von der Fed wir mit großer Spannung erwartet, da Anleger sich neue Erkenntnisse über den weiteren Verlauf der Zinspolitik erhoffen.Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,6 Prozent bei 14.911 Punkten. Damit steht er zwar weiter klar über seinem ...

