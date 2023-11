Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4936/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #516 geht es um einen gar nicht so schwachen Allerheiligen Handel an der Wiener Börse, um News zu AMAG, Research zu Erste Group, ams Osram. Im Zentrum steht Gerald Grohmann mit der SBO: Es geht um seinen 70er, einen neuen Firmennamen und die gemeinsame Gerald Grohmann Challenge. Gerald Grohmann im Talk mit Andi Gross: https://audio-cd.at/page/brn/42625/ Börsepeople Gerald Loacker: https://audio-cd.at/page/podcast/4227/D&D Research Rendezvous ....

