Die Anleger haben sich am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank verhalten optimistisch positioniert. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter das Zinsniveau das zweite Mal in Folge unverändert belassen werden - erstmals seit fast zwei Jahren, wie Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management anmerkte.Vor allem bei Standardwerten wurde die abwartende Haltung ersichtlich: Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,21 Prozent auf 33 121,94 Punkt ...

