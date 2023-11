Bremen (ots) -Er spielte in der Rugby-Bundesliga, war als Fahrer in der Formel-3 aktiv und warf die Kugel so weit, dass er in seiner Heimat Südafrika Jugendmeister wurde. Bekannt wurde er jedoch durch seine sanfte Stimme: Howard Carpendale. Dieser Mann ist wirklich ein Phänomen: Angefangen als Beat-Sänger und Elvis Presley-Imitator siedelte der geborene Südafrikaner Mitte der 1960er Jahre nach Europa über und erreichte 1969 mit einer deutschen Coverversion des Beatles-Songs "Ob-La-Di, Ob-La-Da" seinen ersten Hit in Deutschland. In den 1970er und 1980er Jahren war er nicht wegzudenken aus den Fernseh-Musiksendungen, bis heute hat er mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. Eigentlich sollte bereits vor 20 Jahren Schluss sein mit den Konzerten, aber so ganz los kommt Howard Carpendale von der Bühne nicht. Die Tour fürs nächste Jahr ist bereits angekündigt, vorher freut sich 3nach9 auf seinen Besuch in Bremen.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 3. November, ab 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen:Anne Gesthuysen und Frank PlasbergEnde letzten Jahres hat er sich in den offiziellen Fernseh-Ruhestand verabschiedet. Seitdem widmet sich der Journalist und ehemalige "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg gern anderen Dingen als politischen Kontroversen. Dazu gehören auch kulinarische Abende mit seiner Gattin Anne Gesthuysen. Während die Journalistin und Schriftstellerin sich mit ihm allerdings gern über Politik unterhalten will, tauscht er sich lieber mit ihr über Literatur aus. Gemeinsam gehen beide so oft es geht an Deck ihres mehr als 90 Jahre alten Bootes, schippern damit auch schon mal von Düsseldorf nach Berlin und beobachten das Treiben im Regierungsviertel von der Wasserseite aus. Ob ein extra angefertigter Klodeckel oder doch die wöchentliche Yoga-Stunde im Hause Gesthuysen-Plasberg für mehr Entspannung sorgt und warum die erfolgreiche Schriftstellerin ihren Gatten jetzt gern auf dem Tanzparkett sehen würde, berichten beide im November bei 3nach9.Tim RaueSeine Kochkunst ist mit zwei Sternen dekoriert, von Geschmacksexplosionen sprechen diejenigen, die schon in einem seiner Restaurants gespeist haben. Bei Stress greift er selbst aber am liebsten zu Döner und Currywurst: der Berliner Spitzengastronom Tim Raue. Inspiration für seine Gerichte holt er sich oft auf seinen Reisen um die Welt. Teile seiner Familie sind allerdings gar nicht so begeistert von seinen außergewöhnlichen Kochkreationen. Dabei will Tim Raue für das Bewusstsein für gutes Essen werben und damit am liebsten schon in der Schule bei den Kindern anfangen. Weshalb die kulinarische Intelligenz der Menschen in Deutschland oft verkümmert ist und wie er selbst aktuell dafür sorgt, fit in seine zweite Lebenshälfte zu gehen, berichtet Tim Raue bei 3nach9.Florian KünstlerStarke Texte, tiefe Emotionen - Florian Künstler ist ein absolut authentischer Sänger und Geschichtenerzähler. 1985 in Berlin geboren, wächst er in einer Pflegefamilie im schleswig-holsteinischen Ratekau auf, einem kleinen Ort an der Ostsee. Der Songwriter entdeckt früh seine große Liebe zur Musik. Nach der Schule zieht es den Norddeutschen nach Lübeck, wo er sich mit unterschiedlichsten Jobs über Wasser hält und als Straßenmusiker arbeitet. Er hält fest an seinem Musikertraum und schafft in diesem Jahr den Sprung in die Charts. Geprägt von seiner Lebensgeschichte und dem Gefühl, immer alles geben zu müssen, um gehört zu werden, weiß Florian Künstler genau, wovon er in seinen Liedern singt. Bei 3nach9 wird der Song-Poet eine musikalische Kostprobe geben und über die Suche nach den eigenen Wurzeln sprechen.Christel und Kristine DeubelChristel und Kristine Deubel sind seit mehr als 30 Jahren verheiratet und glücklich als Frau und Mann. Das Paar hat drei gemeinsame Söhne, führt eine gut funktionierende Ehe und lebt die klassische Rollenverteilung - bis im Jahr 2015 plötzlich alles zusammenbricht: Kristine, die damals noch männlich lebt, gesteht ihrer Frau ihre Transidentität. "Das Gefühl, dass ich weiblich bin, hatte ich immer, doch ich wollte eher sterben, als das zu sagen", sagt sie heute, acht Jahre nach ihrem Coming Out. Inwiefern sich das Leben der beiden Frauen seither verändert hat, wie die gemeinsamen Kinder und Freunde reagierten und was das Ehepaar, die jetzt als Frau und Frau zusammenleben, anderen Betroffenen gerne mit auf den Weg geben möchte, erzählen Christel und Kristine Deubel bei 3nach9.Tobias EschFamilie und Freunde, Bewegung an der frischen Luft, ein Stück Schokolade. Das alles kann helfen, Menschen glücklich zu machen, sagt Prof. Dr. Tobias Esch. Der gebürtige Bremer gilt als einer der renommiertesten Glücksforscher weltweit. Der Professor und Leiter des Instituts für Integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten/Herdecke kann aufklären, was im Gehirn passiert, wenn man glücklich ist und wie man sich auch noch gesundheitsbewusst verhält. Ob man Glücklichsein wirklich trainieren kann, welche Verbindung Alter, Gesundheit und Glück miteinander haben und wie es selbst in schweren Zeiten gelingen kann, dem Leben etwas Positives abzugewinnen, berichtet der Glücksforscher bei 3nach9. Außerdem verrät der ehemalige Harvard-Stipendiat am Weltmännertag, wieso Selbstheilung wieder zu einer wichtigen Säule moderner Medizin werden sollte und was er davon hält, wenn Patientinnen und Patienten die Diagnose schon vor dem Arztbesuch googeln.