Konkret wird der Softwareanbieter den Betrieb der On-Demand-Verkehre in Essen, Kassel, Dresden, Leverkusen und dem Rhein-Main-Gebiet weiterführen und übernimmt damit rund 75 Prozent des Geschäfts von CleverShuttle. Via übernimmt vom insolventen elektrischen Ridepooling-Dienst CleverShuttle zehn ÖPNV-On-Demand-Verkehre in Deutschland. Ab sofort ist der Softwareanbieter der Betreiber von sechs Bedarfsverkehren im Rhein-Main-Verkehrsverbund (Kreis Offenbach, ...

