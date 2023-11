© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Der Lebensmittelriese hat im dritten Quartal nicht nur mehr verdient als erwartet, sondern auch seine Jahresprognose erhöht. Die Aktie startet mit einem Plus von über vier Prozent in den Handel.Viele Lebensmittelhersteller, darunter Kellogg und Coca-Cola, haben in den letzten Quartalen ihre Produktpreise angehoben, um die steigenden Lieferkettenkosten auszugleichen. Auch Kraft Heinz folgt diesem Trend und erhöhte seine Preise um 7,1 Prozent, was zu einem Anstieg der bereinigten Bruttomarge auf 34 Prozent führte. Der Hersteller von Heinz Ketchup und Philadelphia Frischkäse prognostiziert für das Gesamtjahr einen adjustierten Gewinn im Bereich von 2,91 bis 2,99 US-Dollar pro Aktie an. Zuvor …