Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

FI0009006951 Valoe Oyj 01.11.2023 FI4000561576 Valoe Oyj 02.11.2023 Tausch 1:1

BMG169621056 Bunge Ltd. 01.11.2023 CH1300646267 Bunge Global S.A. 02.11.2023 Tausch 1:1

