Die jüngst gemeldeten Angaben zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums in den USA haben fast alle interessierten Beobachter positiv überrascht. Allerdings präsentiert sich die Stimmung in der US-Industrie weiterhin ziemlich unerfreulich. Die aktuellen Zahlen zum ISM PMI Manufacturing haben in der Tat nicht dazu beigetragen, dieses Bild zu verändern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...