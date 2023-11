Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -In Phase 3 der 134. China Import and Export Fair ("Canton Fair") werden vom 31. Oktober bis zum 4. November eine Vielzahl hochwertiger Produkten präsentiert. Die Aussteller repräsentieren fünf große Kategorien, darunter Spielzeug, Kind/Baby, werdende und frischgebackene Mütter, Mode und Heimtextilien. Der Ausstellungsbereich wurde vor Kurzem von Phase 2 auf 3 angepasst und der Bereich Kind/Baby und Mutterschaft, dessen Ausstellungsfläche sich von 11.000 auf etwa 20.000 Quadratmeter vergrößert hat, stieß auf besonderes Interesse bei Käufern aus aller Welt.Shifeng Cultural Development Co., Ltd. wird ein beeindruckendes Produktsortiment vorstellen, darunter ferngesteuerte elektronische und elektrische Spielzeuge, Modellautos aus Leichtmetall und weitere vielfältige Angebote. Zu den herausragenden Attraktionen zählt Buzz Penguin. Das außergewöhnliche elektronische Smart-Spielzeug verfügt über verschiedene Früherziehungs- und pädagogische Funktionen, darunter intelligentes Nachsprechen und die Möglichkeit, Lieder durch Antippen auf einem Desktop abzuspielen. Darüber hinaus reagieren die Flügel und Bambuslibelle dieses außergewöhnlichen Spielzeugs auf die Musik und bewegen sich im Takt dazu. Somit ist dieses Spielzeug ein zuverlässiger Begleiter zur Unterhaltung und musikalischen Sensibilisierung von Kindern. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://goo.su/lQ13c.Hubei Little Sun Baby Products Co., Ltd. hat auf der Canton Fair eine Reihe erstklassiger Kinderwagen mit Aluminiumlegierungsrahmen präsentiert. Der Kinderwagen und die Trage verfügen über ein zweifaches Klappdesign. Hierdurch ist der Kinderwagen im zusammengeklappten Zustand besonders kompakt, besonders gut tragbar und lässt sich besonders einfach verstauen. Die Räder dieser Kinderwagen werden mithilfe eines integrierten PV-Formgebungsverfahrens hergestellt. Dies sorgt für eine hohe Verschleißbeständigkeit und Stoßdämpfung. Sie können auf Straßen aller Art eingesetzt werden und bieten eine sicherere, komfortablere Fahrt für Ihre Kleinen. Weitere Informationen zu den Kinderwagen finden Sie unter https://goo.su/VRp7VfD.Huzhou Youtao Clothing Co., Ltd. ("Youtao") hat mit seinen innovativen Badeanzügen und Lolita-Röcken für Furore auf der Messe gesorgt. Die Badeanzüge aus einzigartigen patentierten Materialien bieten eine perfekte Mischung aus Qualität und Stilsicherheit. Die von traditioneller Bekleidung inspirierten Lolita-Röcke verfügen über fantasievolle chinesische Designelemente und erzielen so einen einzigartigen, trendbewussten Stil. "Wir haben unsere Aktivitäten in der Forschung und Entwicklung von patentierten Stoffen und Accessoires verstärkt. Wir möchten auf der Canton Fair unsere komfortablen, gesundheitsbewussten und dynamischen Kinderbekleidungsprodukte einem globalen Publikum präsentieren." so Herr Wu, Vertriebsdirektor bei Youtao. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/eXl0UHF.Auf der 134. Canton Fair wurde eine große Auswahl an Artikeln für werdende und frischgebackene Mütter, Babys und Kinder präsentiert und es wurden wissenschaftlich fundierte, vielfältige und hochwertige Produkte und Pflegelösungen angeboten. Weitere Einzelheiten zur Ausstellung finden Sie auf der offiziellen Website der Canton Fair unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848. Alternativ können Sie sich über caiyiyi@cantonfair.org.cn an Caiyiyi wenden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2263224/134th_Canton_Fair.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/enthullung-der-wichtigsten-trends-bei-produkten-fur-kinder-babys-und-mutter-auf-der-134-canton-fair-301974544.htmlOriginal-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106727/5639263