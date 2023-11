DJ Aktien Schweiz fester vor US-Zinsentscheid

ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftig aufwärts ist es zur Wochenmitte am schweizerischen Aktienmarkt gegangen. Stützend wirkten fallende Renditen am US-Anleihemarkt. Das dürfte zum einen einem schwächeren ADP-Arbeitsmarktbericht geschuldet sein und zum anderen Details der Emissionsplanung des US-Schatzamts für das laufende Quartal. Teilnehmer sprachen allerdings von einem insgesamt ruhigen Handel an Allerheiligen im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank nach Handelsende in Europa.

Die Fed werde keine weitere Zinserhöhung beschließen, so die DZ Bank. Angesichts einer Wachstumsrate von annualisiert 4,9 Prozent im dritten Quartal könne sich die Fed jedoch auch keine taubenhaften Töne leisten. Fed-Chef Jerome Powell werde sich daher die Tür für eine erneute Zinserhöhung gegen Ende des Jahres offenhalten. Denn die große Frage bleibe, ob sich die Konjunktur nicht stärker abkühlen müsse, damit die Arbeitslosigkeit in den USA steige, die Lohnzuwächse nachließen, der Nachfragedruck nachgebe und sich der Disinflationsprozess fortsetze.

Der SMI verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 10.504 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,65 (zuvor: 23,28) Millionen Aktien. Bei den Einzelwerten ging es für die Aktien von Barry Callebaut um 4,9 Prozent aufwärts. Der Hersteller von Schokoladen- und Kakaoprodukten will langfristig profitabler arbeiten. Die Prognosen sehen für das Geschäftsjahr 2024 noch keine wesentlichen Veränderungen im Umsatz und Kern-EBIT vor. Ab dann soll allerdings das Kern-EBIT durch Kosteneinsparungen gestützt anziehen.

Die Papiere von Novartis gewannen 0,8 Prozent. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament Cosentyx für die Behandlung der Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa zugelassen. Cosentyx wird als Basistherapie zur Behandlung verschiedener Autoimmunerkrankungen eingesetzt, um sowohl die Symptome zu lindern als auch den Krankheitsverlauf zu verlangsamen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 12:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.