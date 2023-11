DJ PTA-Adhoc: Schumag Aktiengesellschaft: Aktionärsvereinbarung / Active Capital Company wird weiterer Großaktionär / Geplante Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Aachen (pta/01.11.2023/18:00) - Schumag Aktiengesellschaft: Großaktionäre poolen sich in einer Aktionärsvereinbarung mit der ACC Precision Technologies B.V. / Niederländische Beteiligungsgesellschaft Active Capital Company (ACC) wird weiterer Großaktionär / Gesellschaft plant Kapitalerhöhung

(WKN 721670) Die Großaktionäre der Schumag Aktiengesellschaft, namentlich die Nomainvest S.A., die CoDa Beteiligungs GmbH, die ELR Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, die TPPI GmbH und der Treuhänder der Mitarbeiter-Aktien der Schumag Aktiengesellschaft haben heute eine Aktionärsvereinbarung mit der ACC Precision Technologies B.V. abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Aktionärsvereinbarung soll die ACC Precision Technologies B.V. im Rahmen einer in den nächsten Tagen noch zu beschließenden und durchzuführenden Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung zum Bezugspreis von EUR 1.02 pro Aktie als auch im Rahmen eines Erwerbs von Aktien der Großaktionäre der Schumag Aktiengesellschaft eine Beteiligung von mindestens rund 34 % am Grundkapital der Schumag Aktiengesellschaft erwerben. Darüber hinaus enthält die Aktionärsvereinbarung Regelungen zur Poolung der Stimmen und zur Zusammenführung der Aktien der Beteiligten an der Schumag Aktiengesellschaft in einer gemeinsamen Holdinggesellschaft. Ziel der beteiligten Großaktionäre ist es, ihren gemeinsamen Einfluss auf die Schumag Aktiengesellschaft weiter zu stärken und gemeinsam die zukünftige Strategie der Schumag Aktiengesellschaft maßgeblich mitzugestalten.

Die Großaktionäre und ACC Precision Technologies B.V. werden nach der Barkapitalerhöhung zusammen mehr als 90 % der Stimmrechte an der Schumag Aktiengesellschaft halten. Die Vereinbarung gibt ACC Precision Technologies B.V. das Recht, für die Zukunft zu verlangen, dass die Aktionäre gemeinsam auf einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre der Schumag AG hinwirken.

ACC ist ein unabhängiger, praxisorientierter Private Equity Investor, mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen in den Niederlanden und Deutschland. ACC handelt nach einem aktiven, unternehmerischen Ansatz, wobei es das Management von Zielunternehmen bei der Durchführung von wertsteigernden Projekten unterstützt und Zugang zu einem umfangreichen Partnernetzwerk bietet.

Über die Schumag Aktiengesellschaft:

Die Schumag Aktiengesellschaft produziert hochkomplexe Präzisionsteile aus Stahl, welche nach Kundenzeichnung in unterschiedlichen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, an Kunden weltweit geliefert werden. Im Bereich Normteile stellt die SCHUMAG Produkte für den Formen- und Werkzeugbau her.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.schumag.de

Aachen, 1. November 2023

SCHUMAG Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-320 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de

ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)