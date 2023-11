DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 PK) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (07:35 Agentur-Call; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q (13:00 Earnings-Call) 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit September *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober Prognose: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj Zuvor: -0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober Prognose: 46,3 Zuvor: 46,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober Prognose: 46,3 1. Veröff.: 42,6 Zuvor: 46,8 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt Prognose: +15.000 gg Vm Zuvor: +10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt Prognose: 5,8% Zuvor: 5,7% *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober Prognose: 40,7 1. Veröff.: 40,7 Zuvor: 39,6 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober Prognose: 43,0 1. Veröff.: 43,0 Zuvor: 43,4 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Plattner, Vorstellung des BSI-Lageberichts 2023, Berlin 10:00 DE/Wissenschaftlichen Direktorin des WSI, Kohlrausch, Pressekonferenz zum neuen WSI-Verteilungsbericht, Berlin 10:00 DE/Auswärtiges Amt, Europakonferenz, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober Prognose: k.A. 1. Veröff.: 45,2 Zuvor: 44,3 *** 11:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 12:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis *** 12:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "Straffung der Geldpolitik des Euroraums" 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate Prognose: 5,25% Zuvor: 5,25% *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Prognose: 214.000 Zuvor: 210.000 *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q Annualisiert +4,3% gg Vq 2. Quartal: +3,5% gg Vq Lohnstückkosten +0,7% gg Vq 2. Quartal: +2,2% gg Vq 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement nach dem Besuch des Unternehmens Freudenberg, Weinheim 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 14:00 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie September Prognose: +2,5% gg Vm Zuvor: +1,2% gg Vm 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des Unternehmens Suntat Europe, Mannheim *** 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräche mit Bürgern, Mannheim 21:30 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q 21:30 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q *** 22:00 US/Apple Inc, Jahresergebnis *** 23:30 US/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in der St. Louis Fed - DE/Bundesfinanzminister Lindner, Reise nach Lettland, Estland und Litauen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 13:09 ET (17:09 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.