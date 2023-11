Die US-Notenbank FED hat die Zinspause bestätigt. Die Leitzinsen in den USA bleiben in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Löst dies nun den nächsten Bullenmarkt aus? So reagieren jetzt Aktien und die Börse. Die US-Notenbank Federal Reserve legt erneut eine Zinspause ein. Wie an den Finanzmärkten erwartet, beließ sie den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Erstmals seit Beginn der Zinserhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...