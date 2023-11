MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportalbetreiber Scout24 geht in diesem Jahr von etwas besseren Ergebnissen aus. Gleichzeitig wird das Unternehmen jedoch beim Umfang der Geschäfte etwas pessimistischer. So dürfte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 19 bis 21 Prozent zulegen, teilte der Konzern am Mittwochabend in München mit. Bisher hatte das Management nur ein Plus von 18 bis 19 Prozent eingeplant. Grund seien deutlich spürbare Spareffekte.

Beim Umsatz rechnet Scout24 dagegen nun mit einem Anstieg um 14 Prozent statt zuvor 15 Prozent, weil die Erholung des Transaktionsgeschäfts langsamer verlaufe. Die Zahlen für das dritte Quartal legt Scout24 an diesem Donnerstag (2. November) vor.

Anleger konzentrierten sich zunächst offenbar auf die Aussagen zur Gewinnentwicklung. Die Scout-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zweieinhalb Prozent zu./men/he