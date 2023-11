EQS-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Zalando SE: Angepasste Umsatz- und GMV Prognose und bestätigte Prognose für das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr 2023 BERLIN, 1. November 2023 // Zalando SE, eine der führenden Online-Destinationen für Mode und Lifestyle in Europa, bestätigt die Prognose für das bereinigte EBIT und passt gleichzeitig die Umsatz- und GMV Prognose für das Geschäftsjahr 2023, angesichts des erwartenden anhaltenden Drucks auf die Nachfrage für den Rest des Jahres, an. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand nunmehr ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) zwischen -2% und 1% auf 14,5-14,9 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass der Umsatz zwischen -3% und -0,5% auf 10,0-10,3 Milliarden Euro steigen wird. Es ist zu beachten, dass die bereinigte EBIT Prognose unverändert bei 300-350 Millionen Euro liegt. Investitionen (Capex) werden im Bereich von 260-300 Millionen Euro erwartet. Zuvor, am 3. August 2023, deutete die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 auf die untere Hälfte der prognostizierten Spanne von 1% bis 7% für das GMV Wachstum, die untere Hälfte der prognostizierten Spanne von -1% bis 4% für Umsatzentwicklung, einem bereinigten EBIT von 300 bis 350 Millionen Euro und dem unteren Ende von 300 bis 380 Millionen Euro für Investitionsaufwand (Capex). Im dritten Quartal 2023 sank das GMV-Wachstum um 2,4% auf 3,2 Milliarden Euro, das Umsatzwachstum sank um 3,2% auf 2,3 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT stieg auf 23.2 Millionen Euro. Mitteilende Person: Ramona Bobbert, Director Corporate and Real Estate Law Kontakt für Investoren und Analysten:

