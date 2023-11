DJ Fed verlängert Zinspause, aber lässt Tür für Erhöhung offen

Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihren Leitzins auf einem 22-Jahreshoch gelassen, hielt sich aber die Möglichkeit offen, ihn später anzuheben, um die Inflation zu bremsen. Der Schlüsselzins blieb damit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Der Zinsbeschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Das konstante Zinsniveau war von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet worden.

Die Notenbanker bezeichneten die jüngste Wirtschaftstätigkeit als stark und wiesen in ihrem Statement darauf hin, dass ein Anstieg der langfristigen Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit belasten könnte. Die aktuelle Entscheidung kommt für die Finanzmärkte zu einem heiklen Zeitpunkt, da die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen seit der Zinserhöhung im Juli rasch um fast 1 Prozentpunkt gestiegen ist.

Die US-Notenbank hat nun in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen keine Zinserhöhung mehr vorgenommen. Dies ist der längste Zeitraum ohne Zinserhöhung, seit sie im März 2022 damit begann, den Leitzins von nahezu null anzuheben. Seitdem hat sie die Zinsen so schnell wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Die großen Fragen für die Fed konzentrieren sich darauf, was die Notenbanker in der Wirtschaft sehen wollen und was nötig wäre, damit sie zu dem Schluss kommen, dass sie sich in die richtige oder falsche Richtung bewegen. Eine anhaltende Abschwächung der Inflation könnte es den Geldpolitikern ermöglichen, die Zinssätze weiterhin konstant zu halten, während eine Verstärkung des Preisdrucks sie zu einer erneuten Erhöhung veranlassen könnte.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 14:12 ET (18:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.