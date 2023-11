New York (ots/PRNewswire) -Peritus Capital freut sich, seine Rolle als Lead Arranger und Finanzberater für Pacifico Aquaculture SAPI de CV (Pacifico) bezüglich der Projektfinanzierungsvereinbarung mit Equilibrium Capital bekannt geben zu können. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Die Finanzierung wird in den Bau einer hochmodernen Aquakultur-Kreislaufanlage fließen, mit der die Aufzucht- und Brutkapazität von Pacifico für Jungfische von Streifenbarschen erweitert wird, bevor sie in Aufzuchtbecken an der mexikanischen Pazifikküste eingesetzt werden.Der Einsatz von RAS für die Jungfischaufzucht und die Vergrößerung der Fische vor dem Aufwachsen im Meer ist eine erprobte Strategie in entwickelten Zuchtbetrieben im großen Maßstab. Die Anwendung dieser Strategie kann die krankheits- und räuberbedingte Sterblichkeit von Fischen verringern, die Futterverwertung verbessern und die Rentabilität und die Nachhaltigkeit im Meer erhöhen.Mit dieser Transaktion wird erstmals eine RAS-Anlage im kommerziellen Maßstab in eine Zuchtanlage für Streifenbarsche integriert, was die enormen Wachstumspläne von Pacifico unterstützt.Pacifico Aquaculture SAPI de CV (Pacifico) ist ein Portfoliounternehmen von Butterfly Equity, einer auf Nahrungsmittel spezialisierten Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar.Peter Tang, Chief Financial Officer und Managing Director bei Butterfly Equity, kommentierte: "Wir waren sehr beeindruckt von der Professionalität und der Branchenkenntnis des Peritus-Teams bei dieser komplexen, grenzüberschreitenden Asset-Finanzierung. Dies ist eine transformative Investition, die es Pacifico ermöglichen wird, seine Produktionskapazitäten erheblich auszuweiten, um die robuste Marktnachfrage nach nachhaltig gezüchteten Streifenbarschen zu erfüllen.""Wir sind sehr stolz darauf, die wunderbaren Teams von Pacifico, Equilibrium und Butterfly Equity unterstützt zu haben; die Kapitalmärkte waren eine Herausforderung, aber Pacifico ist ein hervorragendes Unternehmen. Wir freuen uns, dass Equilibrium sein volles Potenzial erkannt hat", fügte Howard Tang, CEO von Peritus Capital, hinzu.Informationen zu Peritus Capital Peritus Capital ist eine von einer Minderheit geführte Boutique-Investmentfirma, die in die globale Entwicklung von renditebringenden Unternehmen in der Frühphase und von etablierten Unternehmen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) in ihre Geschäftsmodelle integrieren, investiert, diese unterstützt und finanziert. Peritus Capital ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Broker-Dealer und Mitglied der FINRA. www.perituscap.com.courtney@perituscap.comGeschäftsentwicklung / Investorenkontaktching@perituscap.comMedienkontakt:Courtney Boshcourtney@perituscap.comChing Ryanching@perituscap.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2263042/Peritus_Capital_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/peritus-capital-fungiert-als-lead-arranger-und-finanzberater-fur-pacifico-aquaculture-bei-der-projektfinanzierung-von-equilibrium-301974678.htmlOriginal-Content von: Peritus Capital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097108/100912984