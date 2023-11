Kortrijk, Belgien (ots/PRNewswire) -Sigenergy, ein führender Energieinnovator, hat auf der Solar Solutions Kortrijk 2023 mit der Einführung seines revolutionären 5-in-1-Energiespeichersystems SigenStor zum ersten Mal in den Benelux-Ländern einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Dieses hochmoderne System integriert nahtlos Photovoltaik (PV)-Technologie, Energiespeicherung und Ladefunktionen für Elektrofahrzeuge (EV).Als Teil der renommierten Fachmesse Solar Solutions International für Solarenergie in Nordwesteuropa, die gemeinsam mit der Kortrijk Xpo veranstaltet wird, unterstreicht die Präsenz von Sigenergy auf der Solar Solutions Kortrijk das unermüdliche Engagement des Unternehmens, seine globale Präsenz in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden auszubauen. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Energiespeichersystemen, die für ihre unvergleichlichen Sicherheitsmerkmale und ihre fortschrittliche künstliche Intelligenz bekannt sind, die sowohl mit privaten als auch mit gewerblichen Szenarien kompatibel sind.Der Höhepunkt der Veranstaltung war die formelle Unterzeichnung eines bedeutenden Memorandum of Understanding (MOU) zwischen Sigenergy, Voltixx, einem bekannten regionalen Energieversorger, und Earth, einem Spezialisten für die Installation nachhaltiger Hausbatterien und elektrischer Ladestationen. Das MOU umreißt einen ehrgeizigen Plan für die drei Parteien, bis zum Jahr 2024 8.000 Einheiten von 5-in-1-Energiespeichersystemen in verschiedenen Bezirken einzusetzen. Diese Vereinbarung spiegelt das gemeinsame Engagement dieser einflussreichen Organisationen wider, sich den eskalierenden Umweltproblemen zu stellen und die Notwendigkeit eines raschen Übergangs zu einer nachhaltigeren Zukunft zu erkennen. Ihre gemeinsame Vision ist es, den Weg für nachhaltige Energielösungen zu ebnen und eine grünere Zukunft für die Region zu schaffen.Sigenergy's SigenStor ist das weltweit erste 5-in-1-Energiespeichersystem, das Batterie-PCS, Batteriepack, EV DC-Ladegerät, PV-Wechselrichter und EMS nahtlos integriert. Es setzt den Industriestandard für Sicherheit mit fünf Schutzfunktionen, darunter fortschrittliche Temperatursensoren, ein internes Feuerunterdrückungssystem, ein Dekompressionsventil, mit Aerogel isolierte Polster und eine hochtemperaturbeständige Isolierung. SigenStor verwaltet proaktiv potenzielle Gefahren, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.Sigenergy ist stolz darauf, der erste Hersteller der Branche zu sein, der eine Energie-App, mySigen, auf den Markt gebracht hat, die die Kraft der KI nutzt. Diese App bietet den Nutzern vollständige Systemsichtbarkeit und interaktive, KI-gesteuerte intelligente Funktionen. Sigen AI, angetrieben von GPT-4, dient als intelligenter Service-Assistent, der Aufgaben wie die Beantwortung von Fragen und die Fehlerbehebung übernehmen kann. Dank modernster Algorithmen synchronisiert sich die App nahtlos mit den dynamischen Strompreisen der Energieversorger, um sicherzustellen, dass die Tarife immer auf dem neuesten Stand sind und die Nutzer Zugang zu den besten verfügbaren Energieangeboten haben.Die Partnerschaft bildet eine solide Grundlage für die Geschäftsexpansion von Sigenergy und seine Mission, Energiespeichersysteme anzubieten, die darauf abzielen, Energiekosten zu senken, die Energieunabhängigkeit zu fördern und neue Branchenstandards für die Kundenzufriedenheit zu setzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2263356/LAV___Earth_Kortrijk_Xpo___Signing_Ceremony__53_van_61.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sigenergy-starkt-seine-prasenz-in-westeuropa-mit-innovativen-partnerschaften-301974677.htmlPressekontakt:Mark Tong,mark.tong@sigenergy.comOriginal-Content von: Sigenergy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097107/100912983