Die erweiterte Partnerschaft bietet internationalen Gigworkern sofortigen Zugriff auf ihre Einkünfte, finanzielle Wellness-Tools und eine umfassende Palette digitaler Bankdienstleistungen

i2c Inc., ein führender Anbieter von Bank- und Zahlungslösungen, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Payfare (TSX: PAY, OTCQX: PYFRF) bekannt, einem globalen Finanztechnologieunternehmen, das digitale Bank- und Sofortauszahlungslösungen für die sogenannte Gig Economy entwickelt. Die Erweiterung der Partnerschaft wird das Wachstum von Payfare in neuen Märkten unterstützen, darunter Kanada und Großbritannien.

Payfare nutzt die i2c-Zahlungsplattform, um Gigworkern mit seinen führenden Neobanking-Produkten wie Dasher Direct und Lyft Direct einen sofortigen, kostenlosen Zugang zu ihren Einnahmen zu ermöglichen. Diese digitale Full-Service-Bankpartnerschaft ermöglicht es den Plattformen der On-Demand-Wirtschaft, den Verdienst von Gigworkern nach jedem Auftrag auf ihre Powered by Payfare-Karten auszuzahlen. Sie profitieren außerdem von Cashback-Prämien für alltägliche Einkäufe und kostenlosem mobilem Banking.

"Wir erweitern unsere Partnerschaft mit Payfare, um Gigworkern weiterhin die finanziellen Werkzeuge und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um mehr Kontrolle und sofortigen Zugang zu ihrem Einkommen zu haben", sagte Amir Wain, Gründer und CEO von i2c Inc. "Unsere Bausteintechnologie wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, traditionelle Zahlungssysteme neu zu gestalten, und Payfare ist ein Paradebeispiel für die Umsetzung dieses Ansatzes. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erweitern und neue Standards für Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Finanzdienstleistungsbranche zu schaffen."

"Die globale Präsenz und die umfassende Verarbeitungsplattform von i2c unterstützen die Marktexpansion von Payfare mit neuen Kundenprogrammen", sagte Marco Margiotta, CEO und Gründungspartner von Payfare. "Ihre flexible und skalierbare Plattform wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite weiter auszubauen, um Gigworkern weltweit den finanziellen Zugang und die Selbstbestimmung zu ermöglichen, die sie verdienen."

Payfare ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das digitale Bank- und Sofortzahlungslösungen für die Gigarbeitskräfte von heute anbietet. Payfare arbeitet mit führenden Plattformen und Marktplätzen wie Uber, Lyft und DoorDash zusammen, um die finanzielle Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.

i2c ist ein globaler Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Bank- und Zahlungslösungen. Mithilfe der firmeneigenen "Baustein"-Technologie können unsere Kunden einfach, schnell und kosteneffizient eine umfassende Reihe von Lösungen für Bank-, Kredit-, Debit- und Prepaid-Programme erstellen, einführen und verwalten. i2c bietet unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit über eine globale, einheitliche Bank- und Zahlungsplattform. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Seine Technologie der nächsten Generation unterstützt Millionen von Nutzern in mehr als 200 Ländern/Territorien und in allen Zeitzonen.

