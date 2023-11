Freiburg (ots) -



Die Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, in denen Einheimische fürchteten, dass ihnen Zugewanderte den Job wegnehmen, sind lange vorbei. Der Arbeitskräftemangel greift in fast allen Branchen um sich (...). Gezielt wirbt die Bundesrepublik daher im Ausland um Fachkräfte, doch für indische IT-Experten sind Länder wie Kanada viel attraktiver. Warum also nicht Asylbewerbern, die schon hier sind, schneller die Arbeit erlauben? (...) Eine höhere Erwerbsbeteiligung kann nicht nur die Sozialkassen entlasten, sondern auch zur Integration beitragen. https://www.mehr.bz/khs306m



