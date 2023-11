München (ots) -Die Fischtown Pinguins verfolgen die Eisbären. Sieg Nummer 6 in Folge, nach einem 3:2 im Shootout in Köln - Platz 2! Die Kölner Haie stecken in einer "Ergebniskrise", die 3. empfindliche Niederlage in Folge - Platz 8. Die Niederlage lag sicherlich nicht an Torwart Mirko Pantkowski, der mit 32 Paraden und einer Fangquote von 94,1 Prozent ein sehr gutes Spiel machte. Der Goalie macht den Fehler an anderer Stelle aus. "Wir sind bei den Strafen wieder ganz oben in der Liga. Das müssen wir abstellen. Wenn wir immer in Unterzahl spielen, bringt das nichts, dass wir im 5 gegen 5 jeden schlagen können", analysiert Pantkowski und weiß "Die Erwartungen in Köln sind sehr hoch. Die Saison ist noch lang und wir werden versuchen, uns weiterzuentwickeln." Auch der ERC Ingolstadt hadert mit den Strafen. Der ERC gewinnt zwar gegen Wolfsburg mit 5:1, kommt aber bei 5 Unterzahlspielen mit einem blauen Auge davon, denn Wolfsburg kann kein einziges Powerplay nutzen. "Das Einzige, was wir verbessern müssen, sind die 2-Minuten-Strafen. Das sind einfach zu viele. Das kann uns ein Spiel kosten", freut sich Leon Hüttl.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom 16. DEL-Spieltag am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag mit etlichen Krachern in der Konferenz mit u.a. Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie, Straubing gegen München und Düsseldorf gegen Mannheim - live ab 19 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel bei MagentaSport.Kölner Haie - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 (SO)Die Haie kassieren die 3. Pleite in Folge. Die Erfolgswelle der Fischtown Pinguins geht indes weiter. Das war der 6. Sieg in Serie - Platz 2 verteidigt! Die Haie stehen auf dem 8. Platz mit 24 Punkten. Das Shootout im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d0pyWlZOQVA1b3JRSThtNmFCN3FOUnp0VWRUQlN6UmZGa3N1RVdjZjNPYz0=Kristers Gudlevskis, 92,5 Prozent Fangquote 25 Saves, Bremerhaven: "Es ist immer schwierig hier etwas zu holen. Wir haben gut gekämpft, besonders im 3. Drittel. Wir wollten es einfach mehr. Wir haben am Ende verdient gewonnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WFVtTVR0dmQwNkFLS01GMXFwTFMyakZHajNtTlovS0xDenM0TFhnYnhFbz0=Mirko Pantkowski, 94,1 Prozent Fangquote, 32 Saves, Köln: "Im Großen und Ganzen war es ein besseres Spiel von uns. In dem Spiel haben die Kleinigkeiten entschieden. Beide Mannschaften haben taktisch sehr strukturiert gespielt. Die Special Teams haben das Spiel entschieden. Wir können trotzdem zufrieden sein... Jeder will gewinnen. Die Erwartungen in Köln sind sehr hoch. Die Saison ist noch lang und wir werden versuchen, uns weiterzuentwickeln... Wir sind bei den Strafen wieder ganz oben in der Liga. Das müssen wir abstellen. Wenn wir immer in Unterzahl spielen, bringt das nichts, dass wir im 5 gegen5 jeden schlagen können."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDhianlXRGJpc05PMmJTY2thdjZTL04weVVXN05vWEppbHZ3ZmJ4Y0dxUT0=ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg 5:1Nach 3 Pleiten gewinnt Vize-Meister Ingolstadt wieder ein Spiel. Wolfsburg verpasst es, bei 5 Chancen im Powerplay, einen Treffer zu erzielen. Damit rutschen die Grizzlys in der Tabelle auf den 6. Platz ab.Alle Treffer im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjUrejFFSWVBV1NuVW5mdi9BQ0o3enJnaXJFV0NrVm02Wi9acFZZYXVCQT0=Leon Hüttl, Torschütze Ingolstadt: "Wir haben über 60 Minuten ein starkes Spiel gemacht. Das Einzige, was wir verbessern müssen, sind die 2-Minuten-Strafen. Das sind einfach zu viele. Das kann uns ein Spiel kosten. Ich bin aber echt stolz, es fühlt sich gut an, wieder 3 Punkte zu holen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enhVQTBKb0ozV29tSkdRRXpabzNwWDhDeUlqdi9EUzZIdHcvS044L0dXaz0=Janik Möser, Wolfsburg: "Die Transition von den Ingolstädtern war ziemlich gut. Sie haben wenig zugelassen. Wir haben aber auch wenig Möglichkeiten gefunden, groß was zu kreieren."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UjZ3cGt4MzU3NkVjdExsblRXaDRjTUlEdzVhTjJpYi9jUXZTakFzSjJKZz0=Die PENNY-DEL live bei MagentaSportFreitag, 03.11.2023Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Eisbären Berlin - Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg, Düsseldorfer EG - Adler Mannheim, Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt, Pinguins Bremerhaven - Augsburger Panther, Straubing Tigers - EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings - Iserlohn RoostersSonntag, 05.11.2023Ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - Straubing Tigers, Grizzlys Wolfsburg - Löwen FrankfurtAb 15.00 Uhr: ERC Ingolstadt - Eisbären BerlinAb 16.15 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers, Iserlohn Roosters Pinguins Bremerhaven, EHC Red Bull München - Düsseldorfer EGAb 18.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Kölner HaieDeutschland Cup der Männer und Frauen live und kostenlos bei MagentaSportMittwoch, 08.11.2023Spieltag 1 der FrauenAb 16.00 Uhr: Tschechien - FinnlandAb 19.30 Uhr: Deutschland - DänemarkDonnerstag, 09.11.2023Ab 12.15 Uhr: Österreich - Slowakei (Spieltag 1 der Männer)Ab 16.00 Uhr: Finnland - Dänemark (Spieltag 2 der Frauen)Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark (Spieltag 1 der Männer)Freitag, 10.11.2023Ab 14.45 Uhr: Tschechien - Dänemark (Spieltag 3 der Frauen)Ab 18.45 Uhr: Deutschland - Finnland (Spieltag 2 der Frauen)Samstag, 11.11.2023Ab 10.45 Uhr: Slowakei - Dänemark (Spieltag 2 der Männer)Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Tschechien (Spieltag 3 der Frauen)Ab 17.45 Uhr: Deutschland - Österreich (Spieltag 2 der Männer)Sonntag, 12.11.2023Ab 10.45 Uhr: Dänemark - Österreich (Spieltag 3 der Männer)Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Slowakei (Spieltag 3 der Männer)