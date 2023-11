DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: 3U passt Prognose für 2023 an.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Marburg (pta/01.11.2023/22:35) - Die Jahresziele sind aufgrund der erschwerten konjunkturellen Rahmenbedingungen und dem damit verbundenen branchenweiten Rückgang im Onlinehandel sowie im Bausektor nicht mehr erreichbar. Dieser Rückgang ist maßgeblich zurückzuführen auf die gestiegenen Zinsen sowie die politischen Unsicherheiten und Verzögerungen um das Gebäudeenergiegesetz.

Demzufolge führt die anhaltend schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung insbesondere im zweiten und dritten Quartal 2023 dazu, dass der Vorstand der 3U HOLDING AG seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert. Für 2023 werden die avisierten Zielgrößen somit leicht unter den ursprünglich kommunizierten Bandbreiten erwartet. Die Konzernerlöse sollen demnach bei rund EUR 52,0 Mio. bis EUR 56,0 Mio. liegen (vorher: EUR 55,0 Mio. bis EUR 60,0 Mio.). Beim EBITDA rechnet der Vorstand mit einem Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern von etwa EUR 4,5 Mio. bis EUR 6,0 Mio. (vorher: EUR 6,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio.). Die Erwartungen beim Konzernergebnis liegen in einer Spanne von EUR 1,5 Mio. bis EUR 2,5 Mio. (vorher: EUR 2,5 Mio. bis EUR 3,5 Mio.).

3U wird die Zahlen zu den ersten neun Monaten 2023 planmäßig am 8. November veröffentlichen.

Mitteilende Person Thomas Fritsche Head of Investor Relations Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: ir@3u.net

Emittent 3U HOLDING AG Frauenbergstr. 31-33 35039 Marburg Deutschland LEI: 529900VVQ4470YJ67K26

Aussender: 3U HOLDING AG

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

