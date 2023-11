Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Tupperware hat auch am Mittwoch die Börsen ordentlich aufgerüttelt. In diesem Fall allerdings durch Kursverluste. Der Titel gab gleich um -11 % nach. Die Börsen waren von dem Tag, an dem vielleicht durch einen Quartalsbericht eine Art Befreiungsschlag hätte kommen sollen, nicht überzeugt. Am Tag zuvor noch waren die Notierungen um 25 % geklettert. Die Kraft reicht aktuell aber nicht, um ohne neue Zahlen und ...

