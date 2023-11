Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Zinsen zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen. Damit bleibt der Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,5 % - und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Notenbankchef Jerome Powell betonte nach der gestrigen geldpolitischen Sitzung, dass die Frage nach Zinssenkungen sich aktuell nicht stelle. Die Federal Reserve frage sich eher, ob sie die Zinsen weiter erhöhen sollte. Man habe aber noch nichts zu künftigen Zinsschritten entschieden.



Die Fed hatte den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation innerhalb von 16 Monaten elf Mal angehoben - zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte. Es ist eine der schnellsten und schärfsten Zinsanhebungsperioden in ihrer Geschichte. Die Notenbanker legten dann im September aber eine Pause ein - so wie zuvor schon im Juni. Mit der Entscheidung von gestern ist es das erste Mal seit Anfang vergangenen Jahres, dass die Fed den Leitzins bei zwei Sitzungen nacheinander unverändert lässt.



Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben. Die rasante Inflation war unter anderem vom Anstieg der Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst worden. Powell bekräftigte, dass es weiterhin ein zentrales Ziel der Fed sei, die Teuerung langfristig auf die Marke von zwei Prozent zu bringen. Hohe Inflation höhle die Kaufkraft aus und schade den Verbrauchern, sagte er.



