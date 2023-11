Yergo-Eigentümerschaft bestäti: Portofino Resources bereitet Lithiumbohrungen in Argentinien vor

Anzeige / Werbung

Das Yergo-Lithiumprojekt ist jetzt offiziell im Besitz von Portofino und das Unternehmen bereitet die nächsten Explorationsarbeiten vor.

Vom Bergbauministerium der argentinischen Provinz Catamarca hat Portofino Resources

(TSX.V: POR, FSE: POTA, WKN: A2PBJT) die Bestätigung erhalten, dass es zum 31. Oktober 2023 als 100%iger Eigentümer der Lithiumkonzessionen auf dem Yergo-Projekt eingetragen wurde. Derweil laufen die Vorbereitungen für das neue Bohrprogramm auf Hochtouren.

Bevor die Bestätigung über die vollständige Übertragung der Eigentümerschaft vom Bergbauministerium übermittelt wurde, hatte dieses als Teil des geänderten Genehmigungsantrags Portofino Resources bereits eine Informationsanfrage zukommen lassen. Die technische Antwort auf diese Anfrage wird vom geologischen Team des Unternehmens gerade erstellt.

Darüber hinaus hat das Team von Portofino Resources Möglichkeiten identifiziert, um die zuvor erkannten geologischen Ziele an der Oberfläche und im Untergrund zu erweitern. Dazu wurde ein Vorbohrprogramm entwickelt. Es soll sowohl die bisherigen Oberflächenproben wie auch die geophysikalischen Vermessungsprogramme erweitern.

Bessere Vermessungsgeräte erlauben Portofino Resources den Blick in größere Tiefen



Zum Einsatz kommen schon bald geophysikalische Vermessungsgeräte, die in der Lage sind, potentiell lithiumhaltige Grundwasserleiter bis in eine Tiefe von 500 bis 600 Meter zu identifizieren. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung dar, denn die bislang eingesetzten Geräte konnten die Vermessungen nur bis zu einer Tiefe von etwa 100 Metern vornehmen. Beide Explorationsprogramme zur Vorbereitung der Bohrung sollen im November beginnen.

David Tafel, der CEO von Portofino Resources, kommentierte: "Obwohl unsere früheren Oberflächenprobenahmen im Jahr 2021 sehr erfolgreich waren, wurde das Programm während einer ungewöhnlich feuchten Periode durchgeführt, wodurch die Soleproben möglicherweise verdünnt wurden. Unser technisches Team ist der Ansicht, dass die Probenahme während der aktuellen Trockenzeit repräsentativer für die tatsächlichen (höheren) Oberflächengehalte sein sollte. Darüber hinaus ist unser Team der Ansicht, dass der Einsatz der verbesserten geophysikalischen VES-Vermessungsgeräte die Größe der darunter liegenden Sole-Aquifere erheblich erweitern könnte."

Die Portofino-Resources-Aktie soll liquider werden

Protofino Resources hat zunächst für drei Monate Integral Wealth Securities Limited mit Wirkung vom 1. November 2023 als Market-Maker beauftragt. Anschließend kann der Vertrag auf monatlicher Basis verlängert werden. Damit dürfte sich die Handelbarkeit der Protofino-Aktien durch die vom Makler bereitgestellte Liquidität weiter verbessern. Als Gegenleistung für die von Integral erbrachten Dienstleistungen wird eine monatliche Bargebühr von 10.000 Kanadische Dollar (CAD) fällig.

Bei der TSX Venture Exchange hat Portofino Resources zudem eine einjährige Verlängerung von 6.305.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien beantragt. Normalerweise wären die Optionen am 09. November 2023 auslaufen. Die Warrants berechtigen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 CAD pro Aktie und wurden im November 2020 im Rahmen einer Privatplatzierung bestehend aus 6.305.000 Stammaktieneinheiten zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit ausgegeben.

