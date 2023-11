DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Konjunktursorgen bremsen in China

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag nach oben. Rückenwind erhalten die Märkte von der Wall Street. Dort hatten die Aktienkurse am Mittwoch zugelegt, nachdem die US-Notenbank wie weithin erwartet ihren Leitzins unverändert gelassen hatte und die Anleiherenditen kräftig gesunken waren. Davon hatten besonders die zinsempfindlichen Technologiewerte profitiert.

In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index um 0,8 Prozent. Der Subindex der Technologiewerte verbessert sich um gut 2 Prozent. Unter den Einzelwerten steigen Xiaomi um 6,5 Prozent und Lenovo um 4 Prozent. Weniger gut sieht es an den festlandchinesischen Börsen aus. Der Schanghai-Composite tendiert knapp behauptet, belastet von Sorgen um die chinesische Wirtschaft. Die an den Vortagen veröffentlichten schwachen Einkaufsmanagerindizes wirkten nach, heißt es aus dem Handel.

In Tokio geht es derweil mit dem Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent aufwärts. Auch hier profitieren vor allem Technologiewerte von den gesunkenen Marktzinsen. Renesas steigen um 5,2 Prozent. Advantest erholen sich um fast 10 Prozent. Die Titel hatten am Mittwoch kräftig nachgegeben, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognosen gesenkt hatte. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1%) werden derweil negativ aufgenommen. Mitsubishi Corp fallen um 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch um 35 Prozent im ersten Geschäftshalbjahr vermeldet hat.

Am Aktienmarkt in Seoul gewinnt der Kospi 1,6 Prozent und zeigt sich damit unbeeindruckt davon, dass die südkoreanischen Verbraucherpreise im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Hyundai Motor (+1,4%) profitieren von soliden Absatzzahlen für Oktober. Hoffnung auf eine wieder anziehende Chipnachfrage stützt Samsung Electronics (+1,8%) und SK Hynix (+3,9%).

In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel 0,9 Prozent höher. Anleger setzten vor dem Zinsentscheid der australischen Notenbank in der kommenden Woche darauf, dass deren Zinserhöhungszyklus beendet sei, sagten Händler. Auch der Fed-Entscheid vom Vorabend habe zur guten Stimmung beigetragen. Die schwergewichteten Aktien der australischen Banken NAB, Commonwealth, ANZ und Westpac gewannen zwischen 1,5 und 2,1 Prozent. Aktien von Vermögensverwaltern legten im Schnitt um 2,4 Prozent zu und der Technologiesektor um 3,2 Prozent. Niedrigere Ölpreise drückten den Energiesektor um 2 Prozent. Origin Energy fielen um 6,6 Prozent, nachdem der größte Aktionär des Unternehmens angekündigt hatte, gegen die nachgebesserte Übernahmeofferte eines Konsortiums unter der Führung von Brookfield zu stimmen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.899,70 +0,9% -2,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.956,22 +1,1% +21,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.338,49 +1,6% +4,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.020,40 -0,1% -2,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.246,75 +0,8% -13,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.080,97 +0,1% -5,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.439,03 +0,3% -4,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0598 +0,2% 1,0578 1,0573 -1,0% EUR/JPY 159,45 +0,1% 159,34 159,95 +13,6% EUR/GBP 0,8700 +0,1% 0,8694 0,8701 -1,7% GBP/USD 1,2181 +0,1% 1,2167 1,2152 +0,7% USD/JPY 150,45 -0,1% 150,65 151,28 +14,7% USD/KRW 1.342,85 -0,3% 1.347,25 1.356,86 +6,4% USD/CNY 7,1741 -0,1% 7,1795 7,1814 +4,0% USD/CNH 7,3316 -0,0% 7,3321 7,3378 +5,8% USD/HKD 7,8224 -0,0% 7,8233 7,8235 +0,2% AUD/USD 0,6426 +0,3% 0,6408 0,6341 -5,7% NZD/USD 0,5883 +0,3% 0,5864 0,5818 -7,4% Bitcoin BTC/USD 35.301,18 +0,1% 35.278,19 34.448,48 +112,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,23 80,44 +1,0% +0,79 +5,1% Brent/ICE 85,39 84,63 +0,9% +0,76 +4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.986,59 1.984,00 +0,1% +2,60 +8,9% Silber (Spot) 23,02 22,99 +0,1% +0,03 -3,9% Platin (Spot) 930,65 928,38 +0,2% +2,28 -12,9% Kupfer-Future 3,67 3,65 +0,5% +0,02 -3,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2023 01:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.