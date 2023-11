Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Rheinmetall scheint im Moment kaum noch aufzuhalten. Das Rüstungsunternehmen - darum handelt es sich im Kern - konnte auch am Mittwoch punkten. Es ging um gut 2 % aufwärts. Damit hat die Aktie einen der höchsten Kurse überhaupt erreicht. Die Kurse sind nun nahe an der nächsten wichtigen Grenze: Es geht auf 300 Euro zu. Angesichts der zahlreichen Lieferungen, die allein in der Ukraine verlangt werden, ist dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...