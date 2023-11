The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2023ISIN NameFR0012074284 CASINO 14/26 MTNXS0989359756 SANTANDER UK 13/23 REGSDE000A2LQSJ0 K.F.W.ANL.V.18/2023BE0002268374 VANDERMOORT. 16-23US676167BX63 OESTERR.K.BK 18/23CA37045YAE47 GM FIN.CAN. 19/23DE000A3E46C5 GECCI INVEST ANL.20/25XS2010039118 QUATRIM 19/24 REGSUSV7780TAC72 ROYAL CARIBB 20/25 REGSDE000BLB6V30 BAY.LDSBK.IS.18/23DE000A289QS7 GECCI INVEST ANL.20/27DE000BLB6VY4 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/23