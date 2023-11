The following instruments on XETRA do have their first trading 02.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.11.2023Aktien1 ID1000166903 GoTo Gojek Tokopedia Tbk2 CH1300646267 Bunge Global S.A.3 FI4000561576 Valoe OyjAnleihen1 US04316JAG40 Arthur J. Gallagher & Co.2 US44891CCQ42 Hyundai Capital America3 US04316JAF66 Arthur J. Gallagher & Co.4 USU0901RAC17 Bimbo Bakeries USA Inc.5 USU0901RAB34 Bimbo Bakeries USA Inc.6 GB00BRDVM138 Odysseus MTN PLC7 US44891CCR25 Hyundai Capital America8 DE000HLB5196 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB5188 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale