Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power mutiert immer mehr zu einer Bombe an den Märkten. Der Titel hat aktuell am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von fast -3,5 % hinnehmen müssen. Die Aktie ist auf den niedrigsten Stand der vergangenen Jahre, ja, des laufenden Jahrzehnts gerutscht. Das ist ein Alarmzeichen, das Analysten sehen werden. Dabei ist Plug Power aktuell in einer brauchbaren Verfassung dergestalt, dass zumindest keine ...

