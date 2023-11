Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat seit Monaten erstklassige Zahlen geliefert. So auch jüngst bei den Quartalszahlen. Die Aktie gab dennoch deutliche -1,7 % am Mittwoch nach. Die Wette läuft an den Märkten: Offenbar scheint das Misstrauen gegen BYD oder vielleicht auch generell Titeln aus China viel zu groß zu sein. Oder auch hier gilt: Die Börsen irren sich. Irgendwann sollten typischerweise an Börsen die Erfolge eines Unternehmens auch ...

