Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) hat in diesem Jahr -30% an Wert verloren und viele Anleger fragen sich, wann der Abverkauf bei dem einstigen Highflyer endet. Am Mittwochabend hat der Zahlungsanbieter nun Quartalszahlen präsentiert. Können diese zu einer Erholung beitragen? PayPal vorgestellt PayPal betreibt den weltweit bekanntesten Online-Bezahldienst. Im letzten Quartal nutzten über 430 Millionen Verbraucher weltweit den Service für Online-Überweisungen ...

