Sanofi stolpert über Investitionen - defensiver Einstieg

Der französische Pharmakonzern Sanofi (FR0000120578) verlor am vergangenen Freitag 20 Mrd. Euro Börsenwert, nachdem die Gewinnziele für 2025 aufgegeben wurden. Um sich auf das Kerngeschäft mit innovativen Medikamenten zu konzentrieren, prüft Sanofi zum einen die Abspaltung der Sparte für rezeptfreie Medikamente in Q4-2024 (ein Vorgehen, dass an GlaxoSmithKline/Pfizer und das Listing von Haleon im Jahr 2022 erinnert), zum anderen wird weitaus mehr in Immunologie und Entwicklung von Entzündungsmedikamenten investiert, als dass sich die geplante Gewinnmarge von 32 Prozent für 2025 aufrechterhalten ließe.

Für 2024 rechnet Sanofi mit einem Rückgang des Gewinns pro Aktie im einstelligen Prozentbereich, eine Gewinnerholung ist für 2025 angepeilt. Sanofi-Aktien werden laut Reuters aktuell mit einem KGV von 11 gehandelt, ein deutlicher Abschlag etwa gegenüber dem Rivalen AstraZeneca (KGV 16) oder dem globalen Pharmaindex (KGV 17).

Discount-Strategien mit 10,4 Prozent Puffer (März)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC0NS69 bringt beim Kaufpreis von 76,39 Euro einen maximalen Gewinn von 3,61 Euro oder 12,1 Prozent p.a. ein, wenn die Aktie am 15.3.24 zumindest auf Höhe des Caps von 80 Euro schließt, ansonsten erhalten Anleger eine Aktienlieferung.

Discount-Strategien mit 13,1 Prozent Puffer (Juni)

Die länger laufende, aber ansonsten baugleiche Strategie mit Bewertungstag 21.6.24 gibt"s bei der HVB unter der ISIN DE000HC309C1: Bei einem Cap von 80 Euro und einem Preis von 73,98 Euro liegt die Renditechance bei 6,02 Euro oder 12,5 Prozent p.a. Im negativen Szenario Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 6,9 Prozent p.a. Zinsen und 10 Prozent Puffer (Oktober)

Die Aktienanleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB33BN2 zahlt einen Kupon von 6,9 Prozent p.a. Die Effektivrendite wächst durch den Einstieg unter pari auf 8,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (18.10.24) auf oder über dem Basispreis von 75 Euro schließt. Andernfalls gibt"s 13 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 75 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass der Markt bei Sanofi überreagiert hat und sowohl die Ausgliederungsoption als auch die Entwicklungspipeline noch nicht ausreichend positiv bewertet, kann mit den Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsentwicklung der Aktie profitieren und sich vor moderaten Rückschlägen schützen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sanofi-Aktien oder von Anlageprodukten auf Sanofi-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de