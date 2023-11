Seit der Bekanntgabe der Quartalszahlen startet die Aktie des Chip-Herstellers AMD (WKN: 863186) durch. Am Mittwoch hat sie um fast +10% auf 108,04 US$ zugelegt. Ausgehend vom Hoch im Juni bei 129 US$ befindet sich das Papier aber noch in einem Abwärtstrend, verbunden mit hohen Schwankungen. Wie sind jetzt die weiteren Kursaussichten? AMD vorgestellt Advanced Micro Devices (AMD) mit Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...