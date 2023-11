Andritz steigerte den Umsatz in den ersten drei Quartalen 2023 um 19,3 Prozent auf 6.213,1 Mio. Euro. Das EBITA in den ersten drei Quartalen liegt bei 509,0 Mio. Euro (+19,5 Prozent). Das Konzernergebnis erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2023 auf 346,1 Mio. Euro und lag damit um 31,9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Der Auftragsstand zum 30. September 2023 betrug 10.361,2 Mio. Euro und erhöhte sich damit um 3,9 Prozent gegenüber Ultimo 2022 (9.976,5 Mio. Euro). In den ersten drei Quartalen 2023 lag der Auftragseingang der Gruppe mit 6.516,0 Mio. Euro unter dem Vorjahresvergleichswert (-12,5 Prozent). Der Geschäftsbereich Metals habe den Auftragseingang im Jahresvergleich deutlich steigern können. Die Geschäftsbereiche Hydro und Separation verzeichneten einen ...

