Wechsel im Führungsteam von bexio: Didier Müller wird neuer CFO. Er stösst nach rund drei Jahren bei ifolor zum Business-Software-Anbieter mit über 65'000 Kunden.Didier Müller (49) übernimmt per 01. November 2023 den CFO-Posten (Chief Financial Officer) bei bexio und tritt damit die Nachfolge von Christopher Jarke an. Zuvor war Müller rund drei Jahre als CFO der Ifolor AG und sieben Jahre als CFO bei einem Finanzdienstleister tätig."Didier Müller bringt mit seinen über 10 Jahren Erfahrung als CFO und insgesamt 16 Jahren Führungsexpertise umfangreiches Fachwissen und Business-Orientierung mit zu bexio", so bexio-CEO Markus Naef. "Er ergänzt unser Management perfekt und passt u. a. durch sein Know-how in den Bereichen Software und Digitalisierung hervorragend zu uns. Mit Didier Müller haben wir die Chance, die Rolle des CFO künftig noch innovativer und zukunftsorientierter gestalten zu können."Der studierte Betriebsökonom war schon immer in der Welt der Finanzen zu Hause. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten absolvierte er zudem den Master of Advanced Studies in Corporate Finance, das Diploma of Advanced Studies in Leadership sowie das Advanced Management Program der HSG St. Gallen. Ebenso erweiterte er sein Wissen in Sachen Digital CFO."Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung in einem herausragenden Schweizer Unternehmen - einem der Marktführer Schweizer Business-Software. bexio steht für eine beeindruckende, erfolgreiche Entwicklung vom Startup zum Scale-Up. Hier darf ich zukünftig mitwirken, mitgestalten und Teil eines tollen, starken Teams werden", ergänzt der erfahrene Finanzexperte Müller.Über bexioDas Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 65'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 150 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Startup der Schweiz ausgezeichnet. www.bexio.com