Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz einer erneuten Zinspause lässt die US-Notenbank das Ende der geldpolitischen Straffungsserie noch offen, so die Analysten der Nord LB.Sie habe den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50% gehalten. Erstmals seit Beginn der Zinserhöhungen im März 2022 hätten die Währungshüter damit auf zwei Sitzungen in Folge pausiert. Laut US-Notenbankchef Powell stelle sich aber weiterhin die Frage, ob das Zinsniveau noch steigen müsse. Die Notenbank werde dabei das große Konjunkturbild betrachten und anhand der Daten entscheiden, wie es weitergehe: "Die Frage nach Zinssenkungen stellt sich derzeit einfach nicht", habe Powell hinzugefügt. ...

