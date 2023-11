Der DAX konnte am Vortag direkt weiter zulegen und die Erholung im übergeordneten Abwärtstrend weiter ausbauen. Nach dem US-Leitzinsentscheid und der folgenden Pressekonferenz der Notenbank Fed konnte der DAX nachbörslich weiter zulegen, angetrieben von den US-Aktienmärkten. Im frühen Handel zeigt sich der DAX im Bereich von 15.000 Punkten am heutigen Donnerstag und damit direkt am Widerstand um 15.000/15.040 Punkten. Der übergeordnete Abwärtstrend ...

