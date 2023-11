In der Automobilindustrie spielt die Software eine immer wichtigere Rolle. Auch die VW-Tochter PORSCHE steht vor der Entscheidung, wie viel man in Sachen IT noch selbst entwickeln will. In dieser Woche hat es bei PORSCHE eine für den gesamten VW-Konzern richtungsweisende Entscheidungen gegeben: PORSCHE wird bei neuen Modellen künftig die Software von Google für Anwendungen wie Navigation, Sprachsteuerung oder Apps nutzen. Bisher hat PORSCHE hier ein Android-System verwendet, das die konzerneigene Software-Schmiede Cariad entwickelt hatte. Oliver Blume, Chef von VW und PORSCHE, will durch die verstärkte Kooperation mit der ALPHABET-Tochter Google die Kosten senken. Der PORSCHE-Aktie droht aktuell ein Test der Unterstützung bei 81 € (Tief von Anfang Oktober 2022). Schnäppchenjäger sollten sich hier schon auf die Lauer legen.



