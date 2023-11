Offener Aufruf an Aussteller und Sponsoren für das Global Startup Program, Tickets ab sofort erhältlich

Die Stadtregierung von Tokio (Tokyo Metropolitan Government, TMG) wird im April und Mai 2024 die Veranstaltung SusHi Tech Tokyo 2024 in der Bucht von Tokio ausrichten, um die TMG-Vision unter dem Motto "Nachhaltige Hightech-Stadt Tokio" ("Sustainable High City Tech Tokyo, bzw. SusHi Tech Tokyo"), für die Schaffung nachhaltiger neuer Werte zu fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231101402303/de/

SusHi Tech Tokyo 2024 programs (Graphic: Business Wire)

Die Veranstaltung soll die innovativen Akteure Tokios zusammenbringen, die sich mit den Problemen der urbanen Zentren der Welt befassen und ihre Zukunftsmodelle weltweit bekannt machen.

Anmeldungen von Teilnehmern und Ausstellern, die am Global Startup Program partizipieren möchten, sowie von Sponsoring-Partnern, werden ab sofort entgegengenommen.

SusHi Tech Tokyo 2024 Hauptübersicht ·Die SusHi Tech Tokyo 2024 ist eine groß angelegte Veranstaltung, die im April und Mai 2024 stattfindet. ·Die Veranstaltung wird in drei Programme unterteilt sein: Das Global Startup Program , Asiens größte Konferenz dieser Art, zu der 40.000 Besucher erwartet werden

, Asiens größte Konferenz dieser Art, zu der 40.000 Besucher erwartet werden Das City Leaders Program , ein Gipfeltreffen von führenden Stadtpolitikern aus fünf Kontinenten

, ein Gipfeltreffen von führenden Stadtpolitikern aus fünf Kontinenten Das Showcase Program, ein Festival, bei dem Modellstädte der Zukunft vorgestellt werden und zu dem 500.000 Besucher erwartet werden. ·Anmeldungen für Aussteller des Global Startup Program , Sponsoren und Teilnehmer am Pitch Contest werden ab sofort entgegengenommen. Der Vorverkauf von Tickets hat ebenfalls begonnen (Einzelheiten s. u.) ·Weitere Informationen finden Sie auf den Homepages und Social-Media-Kanälen der einzelnen Programme. ·Details zu den Themen, Veranstaltungsorten und Inhalten des Global Startup Program und des Showcase Program werden noch bekannt gegeben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Informationsblättern. URL: https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2023/documents/1031_01_01.pdf

Aufruf für Aussteller, Sponsoren, etc.

Einreichungen für den "SusHi Tech Challenge" Global Startup Program Pitch Contest

Sprachen: English

Preissumme: 10 Millionen JPY für das Siegerunternehmen, weitere Preise werden noch bekannt gegeben

Teilnahmezeitraum: von Freitag, 27. Oktober 2023 bis Freitag, 22. Dezember 2023

Details und Teilnahmeformular:

https://sushi-tech-tokyo.agorize.com/en/challenges/pitchcontest-exhibition?lang=en

Anmeldungen für Aussteller des Global Startup Program

Sprachen: English

Anmeldezeitraum: von Freitag, 27. Oktober 2023 bis Freitag, 22. Dezember 2023

Details und Anmeldeformular:

https://sushi-tech-tokyo.agorize.com/en/challenges/pitchcontest-exhibition?lang=en

Veranstaltungstickets für das Global Startup Program

Frühbucher-Vorverkauf! Bis Mittwoch, 31. Januar 2024

Details:

https://sushi-tech-tokyo2024.eventos.tokyo/web/portal/749/event/7935/users/login/?ticketLargeCategoryId=2465&language=eng

Sponsorpartnerschaften für das Global Startup Program

Unterstützende Partner

Wir sind auf der Suche nach Sponsoren, die unsere Vision für das SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program teilen

Details und Anmeldung: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/sponsors/

Botschafter

Wir suchen Botschafter, die uns helfen, die Veranstaltung zu bewerben.

Details und Anmeldung: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/recruiting-ambassador/

Partner-Veranstaltung

Wir sind auf der Suche nach Partnerschaften mit Veranstaltungen, die mit unseren Zielen übereinstimmen und mit dem SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program zusammenarbeiten möchten, insbesondere mit Veranstaltungen, die etwa 2 Wochen vor oder nach dem Veranstaltungszeitraum des Programms (15./16. Mai) stattfinden.

Details und Bewerbung: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/related-events/

Weitere Informationen

SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program

Website-URL: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/

X: @STT2024GSP_EN

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-gsp-official-account

SusHi Tech Tokyo 2024 Showcase Program

Website-URL: https://www.sushitechtokyo2024-sc.metro.tokyo.lg.jp/?language=eng

X: @SusHiTech_eSG

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231101402303/de/

Contacts:

Anfragen

zum Global Startup Program

Startup Promotion Section, Strategy Promotion Division, Office for Startup Global Financial City Strategy, Tokyo Metropolitan Government

Frau Tagawa, Herr Arii

Tel.: +81-3-5388-2106

E-Mail: S1130102(at)section.metro.tokyo.jp



zum Showcase Program

Project Promotion Section, Planning and Coordination Division, Office of the Governor for Policy Planning, Tokyo Metropolitan Government

Tel.: +81-3-5388-2088

E-Mail: S0015002(at)section.metro.tokyo.jp

Public Relations: Herr Maeda

Ariake Arena: Frau Fukuda

The National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan): Herr Yokoyama

Promenade: Herr Sugimoto

Umi no Mori Area: Herr Kishimoto



Allgemeine Informationen zur SusHi Tech Tokyo 2024

Policy Research Section, Policy Division, Office of the Governor for Policy Planning, Tokyo Metropolitan Government

Herr Nakayama

Tel.: +81-3-5388-2036

E-Mail: S0014801(at)section.metro.tokyo.jp