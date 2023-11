Linz (www.anleihencheck.de) - Polen - die gestern veröffentlichten Schnellschätzungen der Teuerungsrate für Oktober verzeichneten einen Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,2% im Monatsvergleich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies entspreche den Markterwartungen und stehe mit dem polnischen Inflationsziel von 2,50% weitgehend im Einklang. Die derzeitige lockere Geldpolitik der Zentralbank (NBP) lasse sich mit den polnischen Preisdaten verteidigen. Dies sei jedoch mit Vorsicht zu genießen. Obwohl die Inflation im Vormonat noch rückläufig gewesen sei, würden sich erste Zweifel über die nachhaltige Annäherung der Inflation an den Zielwert einstellen. ...

