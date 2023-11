Der britische Bushersteller Alexander Dennis Limited (ADL) bringt zwei neue BEV-Modelle abseits seiner Elektrobus-Kooperation mit BYD auf den Markt. Die 2022 vorgestellten E-Busse Enviro100EV und Enviro400EV gehen jetzt in Großbritannien und Irland in den Verkauf. ADL beginnt ab sofort damit, Kundenbestellungen für beide Fahrzeugtypen abzuarbeiten. Die ersten Auslieferungen strebt der Hersteller für "die ersten Monate des Jahres 2024" an. Bei dem ...

