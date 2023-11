Vaduz (ots) -Die Regierung hat am Dienstag, 31. Oktober 2023 einen Bericht und Antrag an den Landtag betreffend die Genehmigung eines Nachtragskredits an die Kulturstiftung zur Förderung des SOL überwiesen. Diese Vorlage soll es der Kulturstiftung ermöglichen, den staatlichen Förderbeitrag im Jahr 2024 von CHF 70'000 auf maximal CHF 500'000 zu erhöhen. Diese Erhöhung soll die Anstellung eines festen Orchesterkerns in Teilzeit und den Ausbau des Kooperations- und Musikvermittlungsangebots ermöglichen.Ziel des Nachtragskredits ist es, das SOL bei seinen Bestrebungen zu unterstützen, ein Qualitätsniveau zu erreichen und zu halten, das mit Spitzenorchestern in deutschsprachigen Grossstädten vergleichbar ist. Mit derzeit 118 freiberuflichen Musikerinnen und Musikern ist das SOL bislang als Projektorchester ohne Festanstellungen organisiert. Durch die Anstellung eines festen Orchesterkerns von 31 Musikerinnen und Musikern in Teilzeit soll die Qualität weiter gesteigert werden. Ausserdem sollen die Festanstellungen die Abwanderung von Fachkräften verhindern und einen Teil der Musikerinnen und Musiker sozial absichern. Ein weiteres Ziel ist der der Ausbau des Kooperations- und Musikvermittlungsangebots, um die Bildung in klassischer Musik insbesondere der nachfolgenden Generationen weiter zu fördern.Als professioneller Anbieter sinfonischer Musik leistet das SOL mit eigenen Konzertformaten sowie Kooperationen für jährlich rund 12'700 Konzertbesucherinnen und -besucher einen Beitrag zum sozialen und kulturellen Leben in Liechtenstein. Kooperationen bestehen aktuell mit Kulturakteuren wie den Operettenbühnen Vaduz und Balzers und dem Chorseminar Liechtenstein. Durch die enge Zusammenarbeit des SOL mit der Liechtensteinischen Musikschule und der Musikakademie in Liechtenstein fördert das SOL musikalische Talente und bietet diesen oft den ersten Arbeitsort. Nicht zuletzt steigerte das SOL durch Konzerte unter anderem in Zürich, Berlin und Zagreb in den letzten Jahren seinen Wirkungskreis und fungierte auch durch Auftritte am Vaduz Classic als Kulturbotschafter des Landes.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturTanja DeuringT +423 236 60 10Tanja.Deuring@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913015