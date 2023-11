ADA News: Cardano Gründer prognostiziert unglaubliche Nutzerzahlen

Derzeit befindet sich Cardano in einem schwer vorhersehbaren Zustand. So konnte der ADA Kurs zwar innerhalb der letzten 24 Stunden um fast 7 % steigen, doch innerhalb der letzten Woche gab es ständig wechselnde Auf- und Abwärtstrends. So ist es für Anleger derzeit schwer, eine kurz- oder mittelfristige Prognose zu treffen.

Das ist einer der Hauptgründe, warum gerade auf Social Media die Diskussionen zwischen Krypto-Begeisterten anhalten. Dies hat nun auch kürzlich die Aufmerksamkeit von Charles Hoskinson, Gründer von Cardano, auf sich gezogen, der sich auf X (ehemals Twitter) zu verschiedenen Missverständnissen und zur Kritik innerhalb der ADA-Community äußerte.

Cardano Gründer ist von kommendem Wachstum überzeugt

So meldete sich Hoskinson in mehreren längeren Tweets zu Wort und reagierte damit direkt auf die Verärgerung eines X-Nutzers über die offensichtliche interne Kritik der ADA-Community. Hoskinson verteidigte dabei energisch die Strategie der Softwarefirma IOG sowie das vorhandene Engagement für Wachstum.

"Ich scheine in letzter Zeit eine Menge davon zu bemerken. Nami, Midnight, etc. Viele erstaunliche Leute bauen und bringen neue Nutzer, Fähigkeiten und Erfahrungen in das Ökosystem. IOG ist ein Erbauer. Wir unterscheiden uns nicht von anderen DApp-Unternehmen in Cardano."

Darüber hinaus drückte er im Tweet seine Verwirrung über diese nun häufiger auftretende Kritik aus, der sich das Unternehmen Input Output Global (IOG) gegenüber sieht. So bringen die Software-Entwickler beträchtliches Kapital in das ADA-Ökosystem - gerade deshalb, weil das Team immer "offen, direkt und transparent" gegenüber der Community bezüglich laufender Projekte sei.

I seem to notice a lot of this lately. Nami, Midnight, etc etc. Lots of amazing people are building and bringing new users, capabilities, and experiences into the ecosystem. IOG is a builder. We aren't different from any DApp company in Cardano.



We have products and services… https://t.co/4hWArOD0bw - Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) November 1, 2023

Diese Aussage soll wohl etwas dem Misstrauen entgegenwirken, das von einigen Community-Mitgliedern bezüglich der jüngsten Akquisitionen und Markteinführungen von IOG geäußert wurde. So ging der Cardano Gründer auch merklich auf diese Bedenken ein und erklärte, dass sämtliche Produkte und Dienstleistungen dazu gedacht seien, Millionen Nutzer in das Cardano-Ökosystem zu bringen.

"Ich verstehe nicht, warum einige aktiv feindselig sind, wenn wir das tun und Millionen an Kapital einsetzen."

So liest sich der Tweet von Hoskinson durchaus so, als ob der Krypto-Entwickler eine gewisse Frustration nicht mehr verstecken könnte.

Hoskinson von Community-Kritik enttäuscht

Gerade die Community-Kritik an der Transparenz der IOG-Pläne scheint den Cardano Gründer stark zu frustrieren. So fokussierte er sich zum Beispiel auf CIP 1694, das seiner Meinung nach von vielen Mitgliedern der ADA-Community als ein Versuch der Etablierung einer Machthierarchie fehlinterpretiert wurde. Stattdessen stehe hinter dem "On-Chain Decentralized Governance Mechanism" das genaue Gegenteil.

Gleichzeitig erwähnte er auch die jüngsten Akquisitionen und deren kritische Rolle für das Cardano Netzwerk:

"Wenn wir also Nami kaufen, um eine großartige, einfache Benutzererfahrung zu beschleunigen, ist das schlecht für Cardano? Ist das so? Mitternacht, die Cardano zum Marktführer in der Datenvertraulichkeitstechnologie macht, lässt Cardano irgendwie im Stich?"

In einer weiteren X-Nachricht erklärte Hoskinson zudem in einer detaillierten Roadmap, wie das Wachstum der Plattform in Zukunft aussehen werde. So ist er zum Beispiel davon überzeugt, dass Midnight - eine Cardano-Sidechain-Lösung - Dutzende von Millionen an Nutzern in das Cardano-Ökosystem locken wird. Diese Nutzer würden wegen Midnight kommen, aber wegen Lace - einer Browser-Wallet ähnlich MetaMask - bleiben.

Auch Intersect - eine Community-Plattform, auf der die Zukunft von Cardano besprochen wird - die Nutzer zusammen mit CIP 1694 langfristig im Netzwerk halten und eine Stimme in der Zukunft geben - zumindest wenn es nach Hoskinson geht.

Midnight-Protokoll und weitere Fortschritte

Erst am gestrigen Mittwoch ging das bereits mit Spannung erwartete Cardano-Midnight-Protokoll live, das bereits die erste Gruppe an Pionieren in das eigene Devnet aufgenommen hat. Auch IOG veröffentlichte auf X einen sechsteiligen Tweet, der genau dies bestätigte und noch einmal den Meilenstein öffentlich verkündete.

1/6 It's official - we've selected the first group of Midnight Pioneers for the devnet.



Congratulations to you all and big thanks to everyone who registered interest. It's great to have your support. pic.twitter.com/qu2w5TXJR0 - Midnight (@MidnightNtwrk) November 1, 2023

Midnight stellt eine Datenschutz-Sidechain für Entwickler und Nutzer bereit, über die eine Erstellung von sicheren Smart Contracts sowie dezentralen Anwendungen (dApps) erleichtert werden soll. Außerdem wird das Midnight-Protokoll einen eigenen nativen Token namens DUST einführen. Aktuell wird erwartet, dass während der Anfangsphase bis zu 100 verschiedene Entwicklerteams beteiligt sein werden.

All dies sorgte dafür, dass der Cardano Kurs innerhalb der letzten 24 Stunden einen starken Sprung nach oben machen konnte. Neben dem Anstieg von über 7 % konnte auch die gestrige Übernahme von Nami durch das IOG das Misstrauen der Anleger zerstreuen.

Der Cardano Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Bei Nami handelt es sich um eine unabhängige Wallet, die hauptsächlich für ADA-Transaktionen bekannt ist. So konnte sich die Wallet seit ihrer Gründung vor über zwei Jahren schnell zu einem Favoriten der ADA-Community entwickeln. Die Übernahme durch IOG wird als strategischer Schritt gewertet, um das Angebot an Dienstleistungen und Produkten im Cardano-Netzwerk zu erweitern.

