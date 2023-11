Die Zahlen des US-Chipkonzerns Nvidia am Dienstag nach Börsenschluss konnten sich einmal mehr sehen lassen. Zahlreiche Analysten lobten die Ergebnisse des KI-Profiteurs, die DZ Bank sprach sogar von "unglaublich guten Zahlen". Dennoch setzt die Aktie am Mittwoch nach dem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch rund vier Prozent zurück.Das einzige Haar in der Suppe war die Warnung von Nvidia, dass das China-Geschäft wegen der Exportbeschränkungen erheblich zurückgehen dürfte. Dennoch überwiegen die ...

